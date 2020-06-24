Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Hristodulidis, İsrail’i ziyaret etti

“Doğu Akdeniz konusunda fikir birliği”

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:22
904 Okunma
Hristodulidis, İsrail’i ziyaret etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün İsrail’e ani bir ziyaret gerçekleştirerek İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’yle görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrail’e ani bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Ben Gurion Havaalanında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’yle görüştüğünü yazdılar.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün Rum Hava Kuvvetlerine ait AW139 tipi helikopterle İsrail’e gittiğini ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sami Revel’in de kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Hristodulidis-Ashkenazi görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, İsrail’in AB ve Arap ülkeleriyle ilişkileri ile Korona salgını konularının ele alındığını belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yapıldığını aktardı.

Habere göre açıklamada, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının, güvenlik, enerji, turizm, yatırımlar gibi konularda işbirliğini güçlendirme hedefine vurgu yapılarak, Korona salgınının sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve özellikle Türkiye’nin tutumunun da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Libya ve Suriye konularının da ele alındığı vurgulandı.

Gazete, Hristodulidis ile Ashkenazi’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliği mekanizması çerçevesinde sağlanan ilerlemeyi de görüştüklerini, üç ülkenin dışişleri bakanlarının bir sonraki görüşmesinin ise Güney Kıbrıs’ta yapılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

İsrail’in AB ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme arzusunda olduğunu da belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın bu konuda sağlayacağı katkının da dünkü görüşmenin gündeminde yer aldığını aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in dün adaya dönüşünde yaptığı açılamada ise, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin İsrail’le aynı fikirde olduklarını söylediğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizHristodulidisİsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum hükümetinde 3 bakan değişti
Rum hükümetinde 3 bakan değişti
Yolcular uygulanan prosedürlerden şikayetçi
Yolcular uygulanan prosedürlerden şikayetçi
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim