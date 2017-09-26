Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102562
ALTIN
148.214
DOLAR
3.5387
STERLİN
4.7492
EURO
4.1745
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
İşte dünyanın ilk PC oyunu
işte dünyanın ilk PC oyunu
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
"Uykusuzluk öldürüyor"
"Uykusuzluk öldürüyor"

Hristodulidis: "Kıbrıs sorununu kimse buzdolabına koymadı"

Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis, Kıbrıs sorununda 'Türkiye'nin hazır olmadığını' öne sürerken, AKEL müzakerelerin durmasının Kıbrıs halkı için tehlikeli olduğuna dikkat çekti...

26 Eylül 2017 Salı 11:24
Hristodulidis: "Kıbrıs sorununu kimse buzdolabına koymadı"

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun hiç kimse tarafından buzdolabına konulmadığını, Türkiye’nin şu anda müzakerelerin yeniden başlamasına ise hazır olmadığını iddia etti.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York temaslarına değindiğini yazdı.

"KİMSE BAŞKANLIK SEÇİMİ ENGEL TEŞKİL EDİYOR DEMEDİ"

Habere göre Hristodulidis, Anastasiadis’in New York temasları sırasında hiçbir muhatabından, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına engel teşkil ettiğini dair bir ifade duymadığını iddia etti.

"TÜRKİYE ŞU ANDA HAZIR DEĞİL"

Hiç kimsenin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını buzdolabına kaldırmadığını savunan Hristodulidis, Anastasiadis’in muhataplarının Türkiye’den aldıkları mesajların, Kürt sorunu ve Almanya ile Avusturya’daki seçimlerle yaşanacak siyasi gelişmelere odaklandığı için Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına şu anda hazır olmadığı şeklinde olduğunu öne sürdü.

MÜZAKERE TAKVİMİ YOK

Türkiye’den yapılan ilk açıklamalara karşın Türkiye’nin şu anda bir B Planı’nı uygulamaya sokma ya da BM parametreleri dışında bir çözüm yönünde ilerlemekten uzaklaştığının görüldü iddiasında da bulunan Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda herhangi bir takvim olmadığını ifade etti.

“20 DAKİKALIK ESASLI GÖRÜŞME”

Kıbrıs sorununda başlayacak yeni bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması lüksünün bulunmadığını ve Türkiye hazır olduğu zaman uygun zeminin hazırlanması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği şekliyle 10 dakika değil, 20 dakikadan fazla sürdüğünü ve gayet esaslı bir görüşme olduğunu söyledi.

Öte yandan gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin 2 Ekim tarihinde toplanacağını, Anastasiadis’in ise BM Genel Sekreteri Guterres’e sunduğu belgeyi Ulusal Konsey üyelerine de sunacağını yazdı.

AKEL: “DURAĞANLIK TEHLİKELİ”

Haravgi gazetesi, AKEL’in dün yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yaşanan durağanlığın “Kıbrıs ve halkı için tehlikeli olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yaşanan durağanlığa, “Bölünmüşlüğün ve işgal bölgelerinin Türkiye’ye katılımının siyasi açıdan kalıcılaştırılmasının” eşlik ettiği iddiasında bulunuldu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Politis: "Güven eksikliği tedbirleri"
Politis: "Güven eksikliği tedbirleri"
Papadopulos, Afrodit'teki gecikmeye üzülmüş
Papadopulos, Afrodit'teki gecikmeye üzülmüş
EDEK, Akıncı'nın yükseltilmesinden rahatsız oldu!
EDEK, Akıncı'nın yükseltilmesinden rahatsız oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim