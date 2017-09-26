Hristodulidis: "Kıbrıs sorununu kimse buzdolabına koymadı"

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun hiç kimse tarafından buzdolabına konulmadığını, Türkiye’nin şu anda müzakerelerin yeniden başlamasına ise hazır olmadığını iddia etti.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York temaslarına değindiğini yazdı.

"KİMSE BAŞKANLIK SEÇİMİ ENGEL TEŞKİL EDİYOR DEMEDİ"

Habere göre Hristodulidis, Anastasiadis’in New York temasları sırasında hiçbir muhatabından, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasına engel teşkil ettiğini dair bir ifade duymadığını iddia etti.

"TÜRKİYE ŞU ANDA HAZIR DEĞİL"

Hiç kimsenin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını buzdolabına kaldırmadığını savunan Hristodulidis, Anastasiadis’in muhataplarının Türkiye’den aldıkları mesajların, Kürt sorunu ve Almanya ile Avusturya’daki seçimlerle yaşanacak siyasi gelişmelere odaklandığı için Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına şu anda hazır olmadığı şeklinde olduğunu öne sürdü.

MÜZAKERE TAKVİMİ YOK

Türkiye’den yapılan ilk açıklamalara karşın Türkiye’nin şu anda bir B Planı’nı uygulamaya sokma ya da BM parametreleri dışında bir çözüm yönünde ilerlemekten uzaklaştığının görüldü iddiasında da bulunan Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda herhangi bir takvim olmadığını ifade etti.

“20 DAKİKALIK ESASLI GÖRÜŞME”

Kıbrıs sorununda başlayacak yeni bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması lüksünün bulunmadığını ve Türkiye hazır olduğu zaman uygun zeminin hazırlanması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği şekliyle 10 dakika değil, 20 dakikadan fazla sürdüğünü ve gayet esaslı bir görüşme olduğunu söyledi.

Öte yandan gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin 2 Ekim tarihinde toplanacağını, Anastasiadis’in ise BM Genel Sekreteri Guterres’e sunduğu belgeyi Ulusal Konsey üyelerine de sunacağını yazdı.

AKEL: “DURAĞANLIK TEHLİKELİ”

Haravgi gazetesi, AKEL’in dün yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yaşanan durağanlığın “Kıbrıs ve halkı için tehlikeli olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL’in açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yaşanan durağanlığa, “Bölünmüşlüğün ve işgal bölgelerinin Türkiye’ye katılımının siyasi açıdan kalıcılaştırılmasının” eşlik ettiği iddiasında bulunuldu.