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Hristodulidis: "Kıbrıs Türk Solu'nun düşüşünün nedeni Kıbrıs sorunu değil"

Hristodulidis KKTC’de Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçiminden çıkan sonucu değerlendirirken, “Kıbrıs sorununda belirli tezlere sahip partilerin galip gelmesi olumlu gelişme değil” dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
Hristodulidis: "Kıbrıs Türk Solu'nun düşüşünün nedeni Kıbrıs sorunu değil"
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Rum Sözcü Nikos Hristodulidis KKTC’de Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçiminden çıkan sonucu değerlendirirken, “Kıbrıs sorununda belirli tezlere sahip partilerin galip gelmesi olumlu gelişme değil” dedi.

Fileleftheros’a göre “Hüseyin Özgürgün’ün galip gelmesi, Kıbrıs sorununda ifade ettiği tezler nedeniyle olumlu gelişme değil” ifadesini kullanan Hristodulidis, Özgürgün’ün, Rumların KKTC’deki kiliselerde ayin yapmalarını yasakladığını ve genelde iki toplumun yakınlaşma çabalarına olumsuz yaklaştığını” savundu.

Kıbrıs sorununun, erken genel seçimin sonucunu belirleyen ana mesele olmadığını da söyleyen Hristodulidis “Kıbrıs Türk Solu’nun düşüşünün Kıbrıs sorunuyla ilgisi olmadığını, ana sebebin, geçmişte sağ ile yaptığı işbirlikleri olduğunu” da öne sürdü.

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