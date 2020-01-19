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Hristodulidis, Kral Selman ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Berlin'de yapılacak Libya konferansı öncesinde Suudi Arabistan'a gidip, Kral Selman Bin Abdülaziz ile görüştü.

19 Ocak 2020 Pazar 17:19
Hristodulidis, Kral Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud’un davetlisi olarak Riyad'a geden Hristodulidis, görüşmelerine başladı. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz tarafından da kabul edildi. 

Görüşme ile ilgili kısa bir açıklama yapan Hristodulidis, "Kral tarafından karşılanmam büyük onur ve şeref" dedi. Rum Bakan'ın, Riyad'da yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ve Orta Doğu’daki durumların ele alınacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulidis
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