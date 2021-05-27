Fileleftheros gazetesi, toplantı çerçevesinde AB Dışişleri Bakanlarının, AB-Afrika ilişkileri, AB’nin doğu komşuları arasındaki çözülmemiş çatışmalar, aynı zamanda AB’nin Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili stratejisi konusunda fikir alışverişinde bulunmalarının beklendiğini yazdı.
AB Dışişleri Bakanlarının, toplantı çerçevesinde, AB Konseyi Portekiz Dönem Başkanlığının düzenleyeceği gayri resmi bir çalışma yemeğine katılacağı ve buna Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi’nin de davetli olduğu belirtildi.
Hristodulidis Lizbon’a Gitti
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün akşam başlayan ve bugün de devam edecek olan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına (Gymnich) katılmak üzere Lizbon’a gittiği ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, toplantı çerçevesinde AB Dışişleri Bakanlarının, AB-Afrika ilişkileri, AB’nin doğu komşuları arasındaki çözülmemiş çatışmalar, aynı zamanda AB’nin Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili stratejisi konusunda fikir alışverişinde bulunmalarının beklendiğini yazdı.