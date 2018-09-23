Hristodulidis: Mevcut durum çözüm değildir

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Kıbrıstaki mevcut durumun çözüm olmadığını ve derhal sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hristodulidis söyleşisinde özetle, Kıbrıs sorununun çözümü için başlayacak yeni bir süreçte başarısız olunma lüksü bulunmadığını, bu sebepten ötürü müzakerelerin ön hazırlığının iyi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yapılacak hazırlığın, bir önceki sözüm sürecinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları üzerinde olduğunu vurgulayan Hristodulidis, hazırlık sürecinin BM Genel Sekreterinin görevlendirdiği Jane Holl Lute’un temaslarıyla başladığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından New York’ta devam ettirileceklerini söyledi ve Türkiye ve Yunanistan’la da temasların süreceğine inandığını belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu konulu uluslararası bir konferansın gerçekleştirilmesinin şartlarından birinin harita teatisi olduğunu ve bunun Cenevre’de Ocak 2017’de gerçekleştiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın haritayı geri çektiği andan itibaren ortaya ciddi bir durum çıktığını öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da sunduğu önerileri geri çektiğinin hatırlatılması üzerine Hristodulidis, Anastasiadis’in önerilerini geri çekmesi ile Akıncı’nın haritayı geri çekmesinin kıyaslanmasının “yanlış” olduğunu savundu.

Türkiye’nin ve özellikle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “karar alması ve siyasi irade göstermesi durumunda Kıbrıs sorununun kısa sürede çözülebileceği” iddiasında da bulunan Hristodulidis, “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olarak kabul edilemeyeceğini, tüm Kıbrıslılar için tehlikeli olduğunu, her geçen gün daha da tehlikeli bir hal aldığını ve hemen sona ermesi gerektiğini” söyledi.

Hristodulidis ayrıca, Anastasiadis’in iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünden uzaklaştığı ve kadife ayrılığa ilişin düşünceler taşıdığı iddialarını da kesin bir dille reddetti.