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Hristodulidis “Türk Navtex’leri bizim için yok hükmündedir”

 ENI-TOTAL hesabına 6’ncı parselde sondaj yapan Saipem 12000’in 26 gündür süren çalışmalarıyla ilgili ilk “olumlu” haberi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis  “mesajlar çok cesaret verici” açıklamasıyla verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 18:18
Hristodulidis “Türk Navtex’leri bizim için yok hükmündedir”
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 ENI-TOTAL hesabına 6’ncı parselde sondaj yapan Saipem 12000’in 26 gündür süren çalışmalarıyla ilgili ilk “olumlu” haberi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis  “mesajlar çok cesaret verici” açıklamasıyla verdi.

Politis, Anastasiadis’in dün akşam RİK1’e yaptığı açıklamaya ilişkin haberi “Kalypso’dan İyi Haberler Geliyor… Başkan Çok Cesaret Verici Mesajlardan Söz Etti” başlığıyla manşetten verdi.

Gazete, doğal gaz yatağı saptama sondajında 26 günlük çalışmanın sonunda, başlangıç ve ilk aşamaya nazaran, çok daha büyük bir iyimserliğe ulaşıldığını ancak yatağın büyüklüğüne dair net bir nihai görüntü olmadığını yazdı.

"2-3 GÜN İÇERİSİNDE NİHAİ HEDEFE ULAŞILMASI BEKLENİYOR"

Habere göre, 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefinde doğal gaz yatağı olup olmadığı, varsa büyüklüğüne dair daha güvenli işaretlerin ise 2-3 gün içerisinde, en geç de sondajın nihai hedefe ulaşması beklenen gelecek hafta ortasında alınması bekleniyor.

Saipem 12000 çalışanlarının bu günlerde sondaj kuyusunu çimentoyla çevreleme çalışması yaptığı ve sondaj çalışmasına bugün veya yarın yeniden başlanabileceği kaydedilen haberde, daha önce yapılan üç boyutlu araştırmaların başarı şansının yüzde 25-30 olduğu belirtildi.

Gazete, Saipem 12000 çalışanlarının bugüne kadarki sondaj çalışmalarının çeşitli aşamalarında, sondaj matkabının rastladığı karbonatlı kayaçların birbirinden farklı ve net bir görüntü oluşturulmasına olanak tanımamasından dolayı “soğuk duş” etkisi yaşadıklarını yazdı.

Haberde, “Bazıları Zohr ve Onisiforo’da saptanan kayaçlara benziyordu. Bazıları benzemiyordu. Dolayısıyla da ENI’nin beklediğinden çok daha karmaşık ve kendine özgü bir görüntü ortaya çıktı ancak son tahlilde olgular yetkililerce cesaret verici değerlendiriliyor” denildi.

Gazete, “Gaz İçin 101 Milyon Resmen Onaylandı” başlıklı haberinde ise, AB üye devletlerinin, Rum yönetimine, elektrik enerjisi üretimi maksadıyla doğal gaz ithal ve işleme altyapıları inşası için 101,2 milyon Euro’luk finansmana dün resmen onay verdiklerini bildirdi.

Gazeteye göre dün ayrıca doğal gazı Girit üzerinden Yunanistan’a, oradan da İtalya ve diğer AB ülkelerine taşıyacak East Med deniz altı boru hattının nihai detay incelemelerinin yapılması için IGI Poseidon isimli Yunan-İtalyan konsorsiyumuna 34,5 milyon Euro verilmesi de onaylandı.

Haber, Fileleftheros’ta “Her Şey Yatağa İşaret Ediyor Ancak Büyüklüğü Tayin Edilemiyor… Net Görüntü Gelecek Hafta… Vasiliko’nun 101 Milyonu ve East Med’in 34,4 Milyonuna Yeşil Işık”;  Alihtia’da “6’daki Sondaj… ‘Kalypso’dan Cesaret Verici Haberler” başlık ve spotlarıyla aktardı.

HRİSTODULİDİS: "HÜKÜMET AÇISINDAN TÜRK NAVTEX'LERİ GEÇERSİZ"

Haravgi, “Hükümet Açısından Türk Navtex’leri Geçersiz” başlıklı haberinde, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ilan ettiği Navtex’lerin “yok hükmünde olduğu” ve “iptal edildiği” iddiasında bulunduğunu bildirdi.

Habere göre, Hristodulidis dün Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin enerji planlarının devam etmesinin “Türkiye’ye en iyi cevap olduğunu” iddia etti. Halen devam eden sondajın sonuçlarının yakında beklendiğini söyleyen Hristodulidis, “Bizim açımızdan bu Navtex’ler yok hükmündedir. Halen iptal edildi ve kimse dikkate almıyor veya bunlara herhangi bir resmiyet addetmiyor” ifadelerini kullandı.

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