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Hristodulidis, Türkiye'deki seçimleri değerlendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’deki başkanlık ve genel seçimler konusunda Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 15:49
Hristodulidis, Türkiye'deki seçimleri değerlendirdi

Kathimerini gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin derhal yeniden başlamasına yol açacak olguların yaratılmasına neden olması temennisinde bulundu. 

Bunun, BM adına Jane Holl Lute’un gelecekte Kıbrıs’a gelişiyle ilgili olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, yeniden müzakerelere başlama olgularının yaratılmasının, BM Genel Sekreteri’nin karar vermiş olduğu şahsiyetin tüm müdahil tarafları ziyaret etmesini Türkiye’nin rızası koşuluna bağladığını söyledi. Hristodulidis, özellikle Türkiye ile yapılacak görüşme içerisinde, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi perspektiflerinin yaratılması gerektiğini ifade etti. 

Hristodulidis ayrıca Türkiye’de, bugüne kadar sürdürülen müzakere şeklinin terk edilmesi ve olası bir başka çözümden söz edilmesinin, Güney Kıbrıs tarafından kabul edilmediğini belirtti. 

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin raporuna da değinerek, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa bir başka çözüm şekline ilişkin açıklamasından söz eden BM Genel Sekreteri’nin Türk hükümetiyle görüşmelerinde özellikle ele alınacak bir şey olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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