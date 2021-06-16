Hristodulidis: Türkiye Yalnızca Rumlarla Problemi Varmış Gibi Göstermek İstiyor

Alithia gazetesi, Rum Radyosu RİK’e konuşan Hristodulidis’in, Türkiye’nin bu çabasının kabul görmeyeceğini ve Avrupa Konseyi toplantısından çıkacak sonuçları Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrının belirleyeceğini söylediğini yazdı.

Türkiye’nin Maraş’ta kabul edilemez eylemlere devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki yasadışı faaliyetlere devam edeceği konusundaki “tehditlerini” sürdürdüğünü iddia eden Hristodulidis, KKTC’de drone üssü oluşturulması niyetinin de komşu ülkelerle ABD’de endişeye neden olduğunu savındı.