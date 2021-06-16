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Hristodulidis: Türkiye Yalnızca Rumlarla Problemi Varmış Gibi Göstermek İstiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin tüm ülkelerle olan ilişkilerinin düzelmiş olup, yalnızca Rumlarla problemi varmış gibi göstermeye çalıştığını söylediği bildirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:12
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Hristodulidis: Türkiye Yalnızca Rumlarla Problemi Varmış Gibi Göstermek İstiyor

Alithia gazetesi, Rum Radyosu RİK’e konuşan Hristodulidis’in, Türkiye’nin bu çabasının kabul görmeyeceğini ve Avrupa Konseyi toplantısından çıkacak sonuçları Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrının belirleyeceğini söylediğini yazdı.

Türkiye’nin Maraş’ta kabul edilemez eylemlere devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki yasadışı faaliyetlere devam edeceği konusundaki “tehditlerini” sürdürdüğünü iddia eden Hristodulidis, KKTC’de drone üssü oluşturulması niyetinin de komşu ülkelerle ABD’de endişeye neden olduğunu savındı.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşGüney Kıbrıs
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