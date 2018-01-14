Hristodulidis Türkiye’nin MED7 Toplantısı sonuç bildirgesine tepkisine yanıt verdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamayla, 10 Ocak tarihinde Roma’da gerçekleştirilen AB’nin Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Dördüncü Zirvesi’nin sonuç bildirgesinin Kıbrıs sorununa ilişkin maddesine tepki gösterirken, Güney Kıbrıs’tan yanıt gecikmedi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs’ın oluşturdukları AB Güney Avrupa Ülkeleri dördüncü zirve toplantısının sonuç bildirgesinde, Kıbrıs sorununa ilişkin yer alan ifadelere Türkiye’nin tepki gösterdiğini yazdılar.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya “Med7 Raporu Rahatsız Etti – Türk Dışişleri: İfadeler Çarpıtılmış” başlığı altında verirken, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in ise Türkiye’ye yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının ilgilendiği şeyin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ve Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa çözümün söz konusu açıklamada ifade edilen tezler çerçevesinde olabileceğini kısa zamanda anlamasını umut ettiklerini söyledi.

Med7 zirvesi sonuç bildirgesinde yer alan tezlerin, zirvede yer alan yedi ülkenin ve AB’nin tamamının tezleri, BM Genel Sekreterinin söylediği ve uluslararası toplumun güvenlik ve garantiler konusunda inandığı tezler olduklarını iddia eden Hristodulidis, “Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumundaki bazı çevreler bunu ne kadar çabuk idrak ederlerse Kıbrıs sorunu da o kadar çabuk çözülür” şeklinde konuştu.