Hristodulidis Ürdün Dışişleri Bakanı İle Görüştü

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Al Safadi’yi Kıbrıs sorunu ve Cenevre’de yapılan gayriresmi 5+1 konferansa dair bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, görüşmeyle ilgili açıklamasında, Al Safadi’ye Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde bir federasyon çözümü bulunması için müzakerelerin devam etmesine bağlı olduklarını ilettiğini söyledi.

Hristodulidis, Al Safadi’ye ülkesinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Gazete, görüşmede Güney Kıbrıs-Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine de vurgu yapıldığını ve AB-Ürdün ilişkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu yazdı.

Ürdün’ün, AB’nin bölgedeki ana ortağı olduğunu ve AB ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Hristodulidis, Portekiz’de yapılacak olan Gymnich toplantısında Ürdün ile samimi bir görüşme yapılmasını gözettiklerini kaydetti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak bölgede oynadığı istikrar rolüne de dikkat çekti.