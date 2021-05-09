Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gidiyor.
Rum haber kaynaklarına göre, Afganistan, AB-Rusya ilişkileri, Lübnan’daki durum, Filistin seçimlerinin ertelenmesi gibi konuların ele alınacağı toplantıda, Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansın sonuçları konusunda mevkidaşlarını bilgilendirecek.
Hristodulidis,Brüksel'e gidiyor
09 Mayıs 2021 Pazar 15:54
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gidiyor.