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Hristodulidis’ten İsrail’in Eski Ve Yeni Dışişleri Bakanlarına Mesaj

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulis’in, İsrail’de hükümetin değişmesinin ardından Dışişleri Bakanlığına veda eden Gabi Ashkenazi ile Dışişleri Bakanlığına yeni atanan Yair Lapid’e mesajlar gönderdiği ifade edildi.

15 Haziran 2021 Salı 12:11
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Hristodulidis’ten İsrail’in Eski Ve Yeni Dışişleri Bakanlarına Mesaj

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanlığına yeni atanan Lapid’e yönelik mesajında, iki ülke arasındaki iyi işbirliğinin sürmesine hazır olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığını devralmasından ötürü Lapid’i kutlayan ve görevinde başarılar dileyen Hristodulidis, bölgesel işbirliğini ve zengin ikili gündemlerini daha da ileriye götürmeleri için yakın işbirliğinde bulunmalarını umduğunu dile getirdi.
Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanlığına veda eden Ashkenazi’ye yönelik mesajında ise, görevde bulunduğu süre içerisinde aralarındaki işbirliğinden ötürü Ashkenazi’ye teşekkür ederek, birçok konuda yoğun bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulis
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