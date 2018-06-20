Hristoforu: "AB, 2019’u Dünya Göçmen Günü ilan etsin"

Rum Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu “200 bin Kıbrıs göçmeni, yarım asırdır kendi vatanında yerinden edilerek, göçmen olan tek Avrupalıdır” iddiasında bulundu.

Hristoforu, AB’nin 2019’u, eylem ve faaliyet merkezinin Güney Kıbrıs olacağı, Dünya Göçmenler Günü ilan etmesini istedi.

Fileleftheros’un haberine göre, Hristoforu, 20 Haziran Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Kıbrıs göçmenlerinin ana mücadelesi, en kısa sürede Kıbrıs sorununun çözülmesi, vatanın işgal askerinden, garantilerden ve müdahale haklarından kurtulmasıdır. 200 bin Kıbrıs göçmeni, yarım asırdır yerinden edilerek, kendi vatanında göçmen olan tek Avrupalıdır” dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’a mektup gönderen Hristoforu, 20 Haziran Dünya Göçmenler Günü’nün, AB tarafından “Kıbrıs göçmenlerinin dramına atfedilerek” mümkün olan en iyi şekilde onurlandırılmasını istedi.

Hristoforu, AB’nin bu şekilde, “kendi Avrupalı göçmenleri olan Kıbrıslı Rum göçmenler vasıtasıyla Güney Kıbrıs’ın da aynı göçmenlik meselesini yaşadığı için dünyadaki her göçmenin yanında hassasiyetle durduğuna dair güçlü ve Avrupai bir mesaj vereceğini” iddia etti.

Mektubunda, AB tarafından 2019’un “eylem ve faaliyetlerinin ana merkezinin Kıbrıs olacağı, Dünya Göçmenlere Destek ve Hassasiyet Yılı” ilan edilmesini de isteyen Hristoforu özetle şunları öne sürdü:

“Böylece AB, ülkemizin göçmenlik dramı aracılığıyla Avrupa’ya, Ortadoğu’ya ve bütün insanlığa çok güçlü mesajlar verebilir. Böyle bir şey barış, dostluk ve göçmenlikle ilgili etkinlikler düzenlenmesine olanak tanır çünkü Kıbrıs coğrafi açıdan AB’nin inisiyatif geliştirme merkezi olabilir. Kıbrıs’ın 200 bin göçmeni ve Kıbrıs Helenizm’inin tamamı 44 yıldan beridir istila ve işgalin trajik etkilerini yaşıyor.”

DİN ADAMLARININ DESTEK VİDEOSU

Aynı gazete “Göçmenlerin Yanında Yer Alıyorlar… Kıbrıs’ın Dini Liderlerinden Destek Açıklamaları” başlıklı haberinde ise Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla, BM’nin Kıbrıs’ta Barış Prosedürü İçin Dini Diyalog (RTYCPP) Ofisi, din adamları ve UNHCR işbirliğinde çekilen, Kıbrıs’ta göçmenlere ve siyasi sığınmacılara anlayış ve destek mesajlarının verildiği videoyu haber yaptı.

Gazete, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Ermeni Başpiskoposu Dogramaciyan, Maronit Başpiskoposu Sueif ve Patrik Vikarios Cersi Kraz’ın videoda verdiği mesajları aktardı.