Hristoforu, AB Kurumlarından "Pontus" İddialarını Tanımalarını İstedi

Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarına birer mektup göndererek sözde “Ermeni soykırımı” iddialarından sonra sözde “Pontus soykırımı” iddiasının da “derhal tanınması” çağrısı yaptı.

Fileleftheros’un haberine göre Hristoforu, Ursula Von Der Leyen, Charles Michel ve David Sassony’ye gönderdiği mektuplarda, Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni iddialarıyla ilgili sözde “tarihi gerçeği” tanıdığı gibi 1916-1923 döneminde yaşandığını iddia ettiği sözde “soykırımı, gelecekte benzerleri yaşanmasın diye derhal tanıması gerektiğini” öne sürdü.

Lefteris Hristoforu, “Küçük Asya” diye tabir ettiği Anadolu’da, Orta Anadolu’da, “Pontus” diye tabir ettiği Karadeniz bölgesinde ve İstanbul’da yaşayan 353 bin Rum’un öldürüldüğü, sınır dışı edildiği, göçe zorlandığı, dini tarihi ve kültürel anıtlarının tahrip edildiği” iddiasında bulundu.