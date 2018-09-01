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Hristoforu, AB’den “Türkiye’ye silah ambargosu” istedi

Rum Avrupa Milletvekili ve DİSİ Başkan Vekili Lefteris Hristoforu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ne “Türkiye’ye silah ambargosu ve yaptırım uygulanması” talebinde bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:04
Hristoforu, AB’den “Türkiye’ye silah ambargosu” istedi

Fileleftheros’un haberine göre Hristoforu, Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetleri ve özellikle yayımladığı son navtex ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı “kışkırtmak ve yasadışı faaliyetlerde bulunmakla” suçladığı Türkiye’yi dün AP Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Komisyonu’na şikayet etti.

Lefteris Hristoforu, Tajanı ve Avrupa Komisyonu nezdinde dün yaptığı girişimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Girişimi çerçevesinde AB’nin, üye ülkelerin “egemenlik haklarını” korumakla yükümlü olduğu” görüşünü dile getiren Hristoforu, “AB, diğer üyelerini tehdit etmek ve vurmak için kullanılacağı işaretleri varken, AB üyesi ülkelerden Türkiye’ye askeri malzeme ve silah sistemi satılmasına ambargo uygulamak zorunda” ifadesini kullandı.

Hristoforu, Türkiye’nin aday ülke olmaya ve AB fonlarından üyeliğe hazırlık yardımları almaya devam ettiğini hatırlattığı komisyona; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını Türkiye’nin meydan okumalarından nasıl korumak niyetinde olduğunu” ve AB’nin üyeleri olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik “ihlalleri” nedeniyle Türkiye’ye “silah ambargosu uygulama konusundaki tutumunu” sordu.

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Lefteris HristoforuTürkiyeABSilah AmbargosuYaptırımHaber
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