Hristoforu: “Güney Kıbrıs Avrupa Savunma Politikası içinde”

Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Leftheris Hristoforu, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği Savunma Politikası içinde olduğunu ve şekillenmesinde rol oynadığını söyledi.



Fileleftheros gazetesi, Rum AP üyesi Hristoforu’nun, Avrupa Halk Partisi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği AB’nin yeni savunma strateji konulu toplantıya katılıp konuşma yaptığını yazdı.



Habere göre Hristoforu, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin savunma politikasının şekillenmesinde mevcut olduğunu belirtti.



Hristoforu, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa'da ortak bir savunma birliği oluşturması amaçlayan “Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Antlaşması” PESCO’ya müdahil olmasının da önemini vurguladı.

