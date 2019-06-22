Hristofyas için 3 günlük yas ilan edildi

Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın dün, 72 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta bugünden itibaren, 3 günlük yas ilan edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Bakanlar Kurulu, Hristofyas’ın cenaze töreninin ayrıntılarını ele almak için bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, cenaze töreninin yapılacağı salı gününe (25 Haziran) kadar 3 günlük yas ilan etti.

Kamu binalarında ve okullarda tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Rum Bakanlar Kurulu ayrıca Hristofyas için cenaze töreninin yapılacağı salı gününü ise resmi tatil olarak verdi.