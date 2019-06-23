Hristofyas’ın cenaze töreni Salı günü yapılacak

Cuma gecesi yaşamını yitiren Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın vefatı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta 3 günlük yas ilan edildi…

Rum Bakanlar Kurulu, yaşamını yitiren eski lider Dimitris Hristofyas’ın cenaze töreninin ayrıntılarını ele almak üzere toplandı…

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Bakanlar Kurulu, dünden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan etti…Cenaze töreni ise Salı günü yapılacak…

Bu çerçevede Kamu binalarında ve okullarda tüm bayraklar yarıya indirildi.

Rum Bakanlar Kurulu Hristofyas için cenaze töreninin yapılacağı salı gününü resmi tatil olarak verdi.