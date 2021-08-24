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Hukukçular “Türkiye Aleyhine 5’inci Hükümetler Arası Başvuru” Konusuna Destek Verdi

Rum hukukçular, Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvurunun ileriye götürülmesi kararını olumlu şekilde karşıladıkları belirtildi. 

24 Ağustos 2021 Salı 12:37
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Hukukçular “Türkiye Aleyhine 5’inci Hükümetler Arası Başvuru” Konusuna Destek Verdi

Alithia gazetesi, iletişime geçtiği hukukçuların, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Başsavcılıktan, Türkiye aleyhine 5’inci hükümetler arası başvuruyu ileriye götürmesini talep etmesi kararını olumlu şekilde değerlendirdiğini yazdı.
Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun 5’inci hükümetler arası başvuru konusundaki kararının, siyasi liderlik tarafından da destek gördüğünü, buna ilişkin reaksiyonun olumsuz olmadığını, Kıbrıslı Türklerin pasaportların geri alınması konusunda olumsuz görüş belirten AKEL’in bile buna tepki göstermediğine dikkati çekti. 
Habere göre, yetkili bir kaynak karara ilişkin yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesi’nin, Rum Yönetimi’nin de başvurduğu ve uygun hazırlığın yapılması için önerilerde bulunan uzmanlarla temasa geçeceğini belirtti.
Aynı kaynak, bunun, önlerinde bulunan önerilerden biri olduğunu, şu anda hazırlıkların başlayacağını söylerken, hiç kimsenin başvurunun ne zaman yapılacağını söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti. 
Gazete “1974’ten 2001’e Kadar Dört Başvuru-Kıbrıs’ın Türkiye Aleyhine Hükümetler Arası Başvuruları” başlıklı bir başka haberinde ise Rum Yönetimi’nin 1974 yılından 2001 yılına kadar dört kez hükümetler arası başvuruda bulunduğunu yazdı ve bu süreçlere ilişkin ayrıntılara yer verdi. 
SÖZDE MARAŞ BELEDİYE BAŞKANI 
Haravgi gazetesine göre sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, 5’inci hükümetler arası başvuru konusundaki kararı yorumlamasının istenmesi üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye baskı yapacak, ister siyasi isterse hukuki olan herhangi bir faaliyetin memnuniyetle karşılanmakta olduğunu belirtti. 
Yoannu açıklamasında ayrıca hukuki süreçlerin tek başlarına Kıbrıs sorununu çözmesinin mümkün olmadığını ancak bu faaliyetin sonuçlarının ne olacağının ise beklenip görülmesi gerektiğini söyledi. 
Yoannu, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve kendilerine başvuru konusunda bilgilendirici mektup göndereceğini ifade etti. 
Bir başka soru üzerine Yoannu, mümkün olması durumunda Maraş konusunda bilgilendirme yapmak için bir heyetin Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’na gideceğini söyledi. 

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