İki aday da toplumsal ittifak mesajı verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yaptıkları ilk açıklamalarda “geniş kabul görecek toplumsal ittifak” mesajı verdi.

Fileleftheros’a göre ilk açıklamasında geniş kabul görecek bir hükümete ve herkesle işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Anastasiadis, Rum Yönetimi başkanlığına son kez talip olduğunun altını çizdi.

“Sandıktan çıkan sonucun, son 5 yıl içerisinde çizdiği sürecin devamı için güçlü bir yetki olduğunu” söyleyen Anastasiadis, kendisine oy veren-vermeyen herkese ve boykotçulara hitaben “gelecek Pazar günü kritiktir çünkü ülkenin istikrarla geleceğe yürüyüp yürümeyeceği sizin irademize bağlıdır” dedi.

Anastasiadis, “Ya bugünün yarattığı emniyet ve yarının perspektifiyle devam edeceğiz, ya da bizi iflasın eşiğine sürükleyen dogmatik politikalara ve çıkmazlara döneceğiz. Deneme yapma zamanı değildir. Enerji planlarımızı kesintisiz uygulamayı gündeme getiren aynı ihtiyatlı ve sorumlu politikaya devam edeceğiz.” şeklinde devam etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların Rum halkının “ülkenin aynı doğru sürece devam etmesi iradesini gösterdiği” görüşünü ortaya koydu. Neofitu, “Vatanımızı yeniden birleştirme çabamıza samimiyetle devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmüşlüğüne razı gelmiyoruz. Kıbrıs Helenizm’inin geleceğini güvence altına alarak, güvenlik, barış ve refah şartları altında yeniden birleşmiş vatanda yaşamak istiyoruz” dedi.

Gazete, Stavros Malas’ın ilk açıklamasını çok dikkatli, yanlış anlamaları önlemek maksadıyla kelimeleri seçerek yaptığına ve gazetecilerin sorularına cevap vermemeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, “Halk sözünü söyledi. Büyük bir toplumsal çoğunluk artık gerçek, yaratıcı ve ümit verici bir değişim isteğini dile getirdi” diyen Malas, “Dünü geride bırakın, geçmişin ayrılıklarına son verin” ifadesini kullandı.

Malas özetle şunları söyledi:

“İkinci tura doğru hep birlikte ulusal birliğin temellerini atacağız. Seçim sonrası büyük gücümüz olacak. Halkı partisel tercihlerini ve ideolojik inançlarını aşmaya çağırıyorum. İki adayın tezlerini samimiyetle tartsınlar. Olanaklarını, vaatlerini, niteliklerini kıyaslasınlar. Yeniyi eskiden ayırsınlar. Bütün Kıbrıslıların toplumsal birliği için, toplumsal geniş kabul, itibar ve güven ittifakı. Ancak böyle bir ittifak bizi daha iyi bir yarına götürür.”

Haravgi, Malas’ın Kıbrıslı Türklere de mesaj verdiğine dikkat çekti. Habere göre “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız bugünkü seçimi endişeyle takip ediyor” diyen Malas özetle şunları söyledi:

“Ülkemiz, özgüvenle yeniden birleşme hedefine kararlı adımlarla ilerleyebilir. Yeniden birleşme için siyasi kararlılık yetmez, toplumsal katılım da gerekir. Birkaç gün önce elverişsiz şartlar altında işgale karşı ayağa kalkan ve Kıbrıs Türk toplumunda büyük bir maya olduğu net mesajını veren Kıbrıslı Türklere teşekkür ederim. Bunu, ülkemizi, toplumu ve ekonomiyi yeniden birleştirmek için değerlendirmeliyiz.”

Gazete, Anastasiadis’in dün akşamki açıklamasında, aynı politikaya devam edeceğini söylediğine dikkat çekti.

Habere göre, “Ya bugünün yarattığı emniyetle ve yarın perspektifiyle devam edeceğiz ya da bizi iflasın eşiğine sürükleyen dogmatik politikalara ve çıkmazlara geri döneceğiz” diyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununda yollarının Nikolas Papadopulos veya ELAM’la birleşip birleşemeyeceği sorusunu yanıtında “Kıbrıs sorununda değişmez ilke tezleri vardır. Süreç içerisinde belirlenen ve Kıbrıs Rum toplumu liderinin içerisinde hareket etmesi gereken sınırları da güvenceye alan tezler” dedi.