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İki değil bir tane var

Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda sık sık gündeme gelen mumyanın, Nasser tarafından Rum Hükümeti’ne hediye edilmediği, bunu bir antikacı tarafından adaya getirildiği ortaya çıktı. 

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:06
İki değil bir tane var
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Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda sık sık gündeme gelen mumyanın, zamanında Mısır Cumhurbaşkanı Gamal Adel Nasser tarafından Rum Hükümeti’ne hediye edilmediği, bunu bir antikacı tarafından adaya getirildiği ortaya çıktı. 

Alithia gazetesi, konunun, bir Rum Milletvekili’nin, Nasser’in 1960 yılında Makarios’a hediye ettiği iki mumyanın akıbeti hakkında soru sormasıyla gündeme geldiğini hatırlattı. 

Bu sorunun hemen arından “Kıbrıs Müzesi” yetkilisinin, hediye edilen mumyaların iki değil, bir tane olduğu ve müzenin deposunda muhafaza edildiğini açıkladığını anımsatan gazete, ancak  bu bilgilerin hiçbirinin doğru olmadığını belirtti.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, dün Rum Meclisine konuyla ilgili yolladığı mektupta, Rum Eski Eserler Dairesi arşivlerine göre Mısır Hükümeti’nin Başpiskopos Makarios’a iki mumya hediye ettiğine dair bilgilerin yanlış olduğunu belirtti. 

Kıbrıs Müzesi deposunda bir mumyanın bulunduğunu söyleyen Dimitriadis, bunun, bugünkü müze yaratılmadan önce, 1884 yılında, Mısır’da antika dükkanı olan Marios Tanos tarafından Kıbrıs’a getirildiğini belirtti. 

Kıbrıs Müzesinde sadece Kıbrıs’a ait eserler sergilendiğinden mumyanın müze salonuna yerleştirilmediğini belirten Dimitriadis, mumyanın durumunun iyi ve korunmakta olduğunu söyledi. 

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Son Güncelleme: 17.01.2018 15:11
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