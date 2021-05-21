İki kişi tedavi için yurtdışına gönderilecek

Fileleftheros gazetesi, 48 yaşındaki işçinin yüzünün yüzde 95’inin, 40 yaşındaki işçinin de yüzde 70’inin yandığını ve her ikisinin de ameliyata alındığını; ancak durumlarının özel tedavi gerektirdiği için yurtdışına gönderileceklerini yazdı.