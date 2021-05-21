Fileleftheros gazetesi, 48 yaşındaki işçinin yüzünün yüzde 95’inin, 40 yaşındaki işçinin de yüzde 70’inin yandığını ve her ikisinin de ameliyata alındığını; ancak durumlarının özel tedavi gerektirdiği için yurtdışına gönderileceklerini yazdı.
İki kişi tedavi için yurtdışına gönderilecek
Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) Latsia’daki trafo merkezinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan 40 ve 48 yaşındaki iki işçinin, tedavi için yurtdışına gönderileceği bildirildi.
21 Mayıs 2021 Cuma 12:52
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