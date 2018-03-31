İki tarihi eser Güney Kıbrıs’a iade edildi

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak söz konusu tarihi eserlerin, “Günter Puhze” galeri sahipleri Puhze çifti tarafından gönüllü olarak Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacıhrisanthu’ya iade edildiğini yazdı.

Gazete tarihi eserlerden bir tanesinin, Arkaik dönemine ait, kılıcı olan bir savaşçının kilden yapılmış heykelcik, diğerinin ise Bronz Çağı’na ait oyma desenli, kilden bir kase olduğunu belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Hacıhrisanthu, jestlerinden dolayı Puhze çiftine teşekkür etti.