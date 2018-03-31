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İki tarihi eser Güney Kıbrıs’a iade edildi

Güney Kıbrıs’a ait olan ve 1974 yılından sonra yasa dışı olarak Ada dışına çıkartılan iki tarihi eserin, geçtiğimiz gün, düzenlenen törenle, Almanya’daki Güney Kıbrıs elçiliğine iade edildiği belirtildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:28
İki tarihi eser Güney Kıbrıs’a iade edildi

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak söz konusu tarihi eserlerin, “Günter Puhze” galeri sahipleri Puhze çifti tarafından gönüllü olarak Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacıhrisanthu’ya iade edildiğini yazdı.

Gazete tarihi eserlerden bir tanesinin, Arkaik dönemine ait,  kılıcı olan bir savaşçının kilden yapılmış heykelcik, diğerinin ise Bronz Çağı’na ait oyma desenli, kilden bir kase  olduğunu belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Hacıhrisanthu, jestlerinden dolayı Puhze çiftine teşekkür etti.

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