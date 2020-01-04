İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platforumu'nun Okul Ziyareti Rum Basınında

İki toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu’nun geleneksel olarak düzenledikleri okul ziyaretleri çerçevesinde dün Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulunu ziyaret etmeleri Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerin Buluşması” başlığıyla aktarırken; Alithia gazetesi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerden Okula Ziyaret”; Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Öğrenciler Kıbrıslı Rum Eğitimcileri Şarkılarla Kabul Etti” başlığıyla kullandı.