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İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platforumu'nun Okul Ziyareti Rum Basınında

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:46
İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platforumu'nun Okul Ziyareti Rum Basınında

İki toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu’nun geleneksel olarak düzenledikleri okul ziyaretleri çerçevesinde dün  Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulunu ziyaret etmeleri  Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerin Buluşması” başlığıyla aktarırken; Alithia gazetesi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Öğretmenlerden Okula Ziyaret”; Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Öğrenciler Kıbrıslı Rum Eğitimcileri Şarkılarla Kabul Etti” başlığıyla kullandı.

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İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler PlatformuRum BasınıHaberGündemKıbrıs
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