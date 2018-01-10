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İkonomidis: “İstişarede bulunulamaz”

Rum İçişleri Bakanlığı yargıya taşınan Güneydeki Kıbrıs Türk malıyla ilgili açıklamada bulundu...

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:06
İkonomidis: “İstişarede bulunulamaz”
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Rum İçişleri Bakanlığı, güneyde üzerine göçmen evlerinin inşa edildiği Kıbrıs Türk malıyla ilgili açılan davada endişe edecek bir durumun olmadığını savundu. 

Fileleftheros gazetesi, “Pano Polemidya”daki (Yukarı Binatlı) üzerine göçmen evlerinin inşa edildiği ve sahiplerinin Rum Yönetimi ile evlerde kalan göçmenlere karşı açtığı davayla ilgili yapılan açıklamalara yer verdi. 

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Rum Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin konuyla ilgilenmekte olduğunu belirterek, endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Bilindiği üzere ilgili yasa temelinde bu malların Kıbrıs Türk Malları Vasiliği elinde olduğunu ve “işgal bitene kadar” (vasiliğin) izni olmadan  herhangi bir işlem ya da tahsise izin verilmediğini iddia eden Bakanlık, şimdiye kadar hiçbir göçmenin zor durumda kalmadığını ve devletin bu kişilerin haklarını koruduklarını belirtti. 

İKONOMİDİS: “İSTİŞAREDE BULUNULAMAZ”

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdür Makis İkonomidis ise Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin davasının, ilk başta 2012 yılında açıldığını ve şimdi benzer iddiaları tekrarladıklarını savundu. 

Rum yetkili birimlerden konuyla ilgili bilgi istediklerini söyleyen İkonomidis, bahse konu durumun, üç mirasçısı olan merhum Kıbrıslı Türk’le ilgili olduğunu belirtti. 

Yasa ve Bakanlar Kurulu kararı temelinde Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin yurtdışında yaşaması ya da daimi olarak Rum tarafında yaşayıp tasarruflarında KKTC’de Kıbrıs Rum malına sahip olmaması durumunda, mallarını alabileceklerini söyleyen İkonomidis, söz konusu durumda, mal sahibinin KKTC’de öldüğünü ve mirasçılarının KKTC’de Kıbrıs Rum mallarına sahip olduğunu öne sürdü. 

İkonomidis, yasanın ilgili maddesi temelinde malın devlet tarafından alınması ya da tazminat verilmesi için istişarelerde bulunamayacağını iddia etti. 

Terekelerin, malın istimlak edilmesi ve/veya tazminat verilmesi için talepte bulunduğunu söyleyen İkonomidis, bu koşullar altında müzakere yapılmadığını öne sürdü. 

Öte yandan Kıbrıslı Türk terekenin avukatı Mihalis Dilinos, “Hükümetin, çok önceden müvekkilinin toprağını istimlak etmesi gerekirdi” diyerek, bunun (Hükümete) daha ucuza mal olacağı yorumunda bulundu.
 

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