İlias Fotopulos: “Crans Montana'dan hayal kırıklığıyla ayrıldık”

Alithia’nın aktardığı söyleşisinde, özellikle Crans Montana süreci üzerinde duran Fotopulos, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir sürece katılmaya hazır olduğunu, geriye kalanın sadece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında üçlü görüşme tarihinin kesinleşmesi olduğu görüşünü ortaya koydu.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “diyaloğa hazır olduğunu” öne süren Fotopulos, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da benzer irade ortaya koyması umudunu dile getirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Rum Yönetimi’nin tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği bölgedeki Türk faaliyetlerinin durması için koordineli ilerlediğini söyleyen Fotopulos, Avrupa Konseyi’nin Türkiye hakkındaki yaptırımları konusunda ise “birlikte olduğumuz için başardık” dedi.

Fotopulos, Yunan heyeti üyesi olarak katıldığı Crans Montana sürecine değinirken “çözüme çok yaklaştık ancak Türkiye uygun kararları almaya hazır değildi” dedi. Fotopulos, şunları ekledi:

“Biz, Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle iyi hazırlanmıştık. Genel Sekreter Antonio Guterres’in, prosedürün kazanımı olan 6 maddelik çerçeveyi sunmasını başardık. Çok yakınlaştığımızı düşünüyorum ancak zamanın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias aracılığıylaYunanistan Cumhuriyeti ve Başkan Nikos Anastasiadis aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından harcanan çabalara rağmen Türkiye, anlaşmaya varabilmemiz için uygun kararları almaya hazır değildi.”

“NAHOŞ SÜRPRİZ”

Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana’daki tavrını “nahoş sürpriz” diye niteleyen Fotopulos, “görüşleriyle aktif bir Kıbrıs Türk tarafı beklerdim” dedi. Fotoğulos, şunları ekledi:

“Maalesef algı, Kıbrıs Türk tarafı oynaması gereken rolü oynamadı, sadece Türkiye’nin görüşlerini takip etti ve kendi otonom siyasi söylemini ortaya koymadı şeklindeydi. Kıbrıs’ın kendi siyasi söylemi vardı. Yunanistan’ın kendi tezleri ve bu meseleyi çözmek istiyorduk. Bunlar hoş zamanlar değildi. Bir anlaşmaya varabileceğimizi umduğumuz son gece de hoş değildi. Saatlerce müzakere ettikten sonra aniden anlaşma olmadı.”

Crans Montana’dan hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını kaydeden İlias Fotopulos, hayal kırıklıklarının Kıbrıs sorunu çözülmez olduğundan değil, çözemediklerinden kaynaklandığını belirtti. Fotopulos, “Bir müzakere taktiği dersiydi. Bu deneyim gelecekte kullanılacak” ifadesini kullandı.

“ÜÇÜNCÜ ÜLKELER AVRUPA AİLESİNE AİT NORMAL BİR DEVLETİN GELECEĞİNE KARAR VEREMEZ”

Kıbrıs’ı ‘normal bir devlet haline dönüştürme’ hedefinin ilk kez Yunan tarafınca, Crans Montana konferansının ilk günü dile getirildiğini, hemen ardından BM Genel Sekreteri’nin de bu argümanı izlediğini anlatan “AB ve BM üyesi normal devletlerde üçüncü ülkelerin askerleri, garantileri, garantörler olamaz ve Avrupa ailesine ait normal bir devletin geleceğine karar veremez” dedi.

Fotopulos, Kıbrıs sorunundaki mevcut duruma değinirken “Atina’nın pozisyonu ezelidir ve Kıbrıs sorununun çözümü yegâne hedefiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’yle birlikte mücadele eder” dedi. Beşli konferans çağrılması ihtimali sorulduğunda “Atina, Kıbrıs sorununun çözümüne önemli katkı sağlayacak bir prosedüre katılmaya hazırdır. Ancak önce iki lider ile BM Genel Sekreteri arasındaki üçlü görüşmenin, gerçekleşeceği ülkenin, kentin ve tarihin kesinleşmesi gerek” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, diyaloğa hazır olduğunu alenen söylediğini hatırlatan Fotopulos, bunun önemine dikkat çekti ve “Kıbrıslı Türk liderin de üçlü görüşmede aynı iradeyi sergilemesini ve ilerleyebilmek için olumlu bir sonuç alabilmemiz için, ana vatanın telkinlerinden kurtulmasını istiyor ve diliyorum. Yunanistan ve Kıbrıs’ın ana vatanları yok. Süreçlerinde yönlendirme olmadan, koordineli ilerleyen iki bağımsız devlettirler” dedi.

“TÜRKİYE, ADA’DAN ÇEKİLMESİ VE KIBRISLILARIN BARIŞ İÇERİSİNDE BİRLEŞİK YAŞAMASINA İZİN VERMESİ GEREKTİĞİNİ ANLAMALI”

İlias Fotopulos, “Türkiye’nin samimi bir diyalog aracılığıyla Ada’dan çekilmesi ve Kıbrıslıların barış içerisinde birleşik yaşamasına izin vermesi gerektiğini anlaması gerekir. Bu Türkiye’nin de çıkarına olacak” dedi ve Ada’nın Kuzey kesiminde asker bulundurmanın maliyetine işaret etti. “Ankara’nın ikna edilebilmesini umarım” diyen Fotopulos, uluslararası unsur tarafından da uygun hazırlık yapılması gerektiğini öne sürdü.

Fileleftheros haberi “Türk Meydan Okumalarının Durması İçin Koordinasyonda… Fotopulos: Türkiye Crans Montana’da Çözüme Hazır Değildi” başlığı altında özetledi.