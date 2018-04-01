İlk röportajında bölge ülkelere işbirliği çağrısı yaptı

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Ravel, bölgesel kalkınma ve istikrar için bölge ülkelerinin işbirliği yapmaktan başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Ravel’in göreve atandıktan sonra ilk röportajını verdiğini ve bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının gerekliliğine vurgu yaptığını yazdılar.

Ravel söyleşisinde özetle, İsrail’in Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde (MEB) doğal gaz arama-çıkarma faaliyetlerinde bulunma hakkını tanıdığını belirtirken doğal gazın bölge için büyük bir fırsat olduğunu, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında işbirliği yapılmasının önem taşıdığını iddia etti.

Ravel ayrıca, Filistin’in, Kudüs’in İsrail’in başkenti olduğu gerçeğini kabul etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.