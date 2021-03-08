İmzalar atıldı

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın “EuroAsia İnterconnector” projesini bir adım daha ilerleterek, projedeki ortak ilgi alanlarına ilişkin memoranduma bugün imza attıklarını duyurdu.

Haberde, memorandumun Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz tarafından Lefkoşa’nın güneyindeki Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle imzalandığı, törene video konferans yoluyla katılan Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas’ın ise imzasını Atina’da attığı vurgulandı.

Habere göre imza töreni sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında, söz konusu projenin, üç ülkenin enerji alanındaki iş birliğindeki önemine vurgu yapıldı.