İngiliz gazetecinin ihbarı sonrasında Güney Kıbrıs’taki bir kliğine baskın düzenlendi

Politis ve diğer gazeteler, İngiltere’de yayın yapan bir gazetede, kovid hastalığını uzun süredir atlatamayanların Güney Kıbrıs’a tedavi için gittiklerine yer verilmesi ve haberi yapan gazetecinin de Rum Sağlık Bakanlığı’na ihbarda bulunması sonrası Rum polisinin kliniğe baskın düzenlediğini yazdılar.

Rum polisinin Larnaka’da bulunan kliniğe dün gerçekleştirilen baskında “embriyo hücreleri” tespit etmesi sebebiyle kliniğin bu bölümünün kapatıldığını, uzun süreli kovid tedavisine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.