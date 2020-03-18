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İngiliz Üsleri’nde bir pozitif vaka daha!

Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur'daki İngiliz Üsleri’nde bir askerin daha korona virüs olduğu açıklandı.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:04
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İngiliz Üsleri’nde bir pozitif vaka daha!

Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur'daki İngiliz Üsleri’nde bir askerin daha korona virüs olduğu açıklandı.

İngiliz Üsleri'ndeki toplam pozitif test sayısını üçe çıktı. Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Ingiliz üsleriKoronavirüsCoronavirüs
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