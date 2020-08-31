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İngiliz üslerinde sarhoş pilot skandalı

Olayın bir hafta önce meydana geldiği öğrenildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:37
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İngiliz üslerinde sarhoş pilot skandalı

Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, sarhoş bir pilot  Kraliyet Hava Kuvvetleri Voyager uçağı ile Akrotiri'den kalkmadan kısa bir süre önce tutuklandı.

Olayın bir hafta önce meydana geldiği öğrenildi.

Habere göre, uçağın pilotu ve mürettebatı, uçağın kalkışından kısa bir süre önce alkol testi yapıldı. Test sonrası askeri polis tarafından tutuklandılar. 

Yorum yapması istenen İngiliz Üslerinden bir temsilci CNA'ya, olayın bir hafta önce meydana geldiğini, söz konusu uçağın çoktan İngiltere'ye geri döndüğünü ve davanın soruşturma altında olduğunu söyledi. 

Sözcü, bunun askeri bir mesele olduğunu ve başka hiçbir şeyin söylenemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ingiliz üsleri
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