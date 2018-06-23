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İngiliz Yüksek Komiserliği: “Çözüm için zorlu seçimler ve uzlaşılar gerekli”

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıs sorununun çözümü için “zorlu seçimler ve uzlaşıların gerekli olduğu” iddiasında bulundu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:08
İngiliz Yüksek Komiserliği: “Çözüm için zorlu seçimler ve uzlaşılar gerekli”

Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından, BM Genel Sekreteri’nin raporu sebebiyle bir açıklama yayınlandığını yazdılar.

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Habere göre, söz konusu açıklamada, “gerçek siyasi irade ortaya konması durumunda Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olduğuna inanıldığı” belirtilirken, BM Genel Sekreterinin, müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla taraflarla istişareler gerçekleştireceği yönünde açıklaması ve raporunun memnunlukla karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada “Gerçek siyasi irade gösterilmesi durumunda, tüm Kıbrıslıların ve bölgenin iyiliği için Crans Montana zirvesinde sağlanan ilerlemenin üzerine bir anlaşmanın inşa edilebileceği inancının taşındığı” da ifade edildi.

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