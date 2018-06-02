İngiltere'de uyuşturucu kaçırmaktan yargılanıyorlar

Kıbrıslı Rum Eleni Katsanis ve oğlu Yorgos Pikunis, uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin yönetim kadrosunda oldukları ve uyuşturucu kaçırdıkları gerekçesiyle İngiltere’de yargılanıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum Eleni Katsanis ve 28 yaşındaki oğlu Yorgos Pikunis’in İngiltere’de uyuşturucu ticareti ve kuryelik yapmakla suçlandıklarını, Pikunis’in ise çetenin elebaşı olduğunu yazdı.

Haberde, Pikunis’in 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta yakalanarak İngiltere’ye gönderildiği belirtilirken, İngiltere’de yapılan uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların ise Güney Kıbrıs’a getirildiğinin düşünüldüğü vurgulandı.

Gazete dava sürecinin devam ettiğini de aktardı.