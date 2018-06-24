İngiltere ile Güney Kıbrıs arasında askeri işbirliği

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster arasında geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen görüşmede, 2018–2019 yıllarıyla ilgili ikili bir askeri işbirliği programına imza konduğu bildirildi.



İki bakanın görüşmesinde, güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliği konularyla Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik durumunun ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede, iki tarafın savunma konularındaki işbirliğini devam ettirme ve bunları daha da derinleştirme konusundaki isteğinin teyit edildiğini aktardı.



Gazete, iki ülke arasında, ikili bir askeri işbirliği programına imza konmasının, iki ülkenin güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerinin düzeyini daha da yükseltme konusundaki ortak isteklerini yansıttığını da ekledi.