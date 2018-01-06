İngiltere Savunma Bakanı Güney’de

Politis ve diğer gazeteler, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson’un dün Güney Kıbrıs’ta Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında, iki taraf arasındaki işbirliğinin İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra da devam edeceğine vurgu yapıldığını yazdılar.

Habere göre Williamson basın toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ziyareti öncesinde Irak’ta bulunduğunu belirterek IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye’de yenilmesinin ardından yeni bir dönemin başladığını öne sürdü.

Williamson, “yabancı teröristlerin yakalanacağı ve aşırılıkla mücadele edileceği bir döneme girildiğini” belirterek bu mücadelede Güney Kıbrıs’la ortaklaşa üstlenilecek önemli rollerinin bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin terörle mücadeledeki önemine de vurgu yapan Williamson, dost ülke olarak nitelendirdiği Güney Kıbrıs’la işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis de açıklamasında, özelikle son yıllarda İngiltere’yle geliştirdikleri işbirliğine vurgu yaptı ve İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasının bu işbirliğini etkilemeyeceğini ifade etti.

İTALYAN AMİRAL’İN ZİYARETİ SAVAŞ GEMİSİ LARNAKA LİMANINDA

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İtalya Deniz Kuvvetleri Amirali Andrea Cottini’nin de dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini ve Fokaidis’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, Cottini’nin dün, Larnaka limanında demirlemiş olan “Espero” isimli İtalyan Firkateynini ve Güney Kıbrıs’ın PESCO’nun hizmetine sunmayı önerdiği Zigi Askeri Deniz Üssünü ziyaret ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, “Espero” Firkateyninin “Mistral” sınıfı bir gemi olduğunu belirterek geminin 28 Aralık tarihinden beridir düzenlenmekte olan “Güvenli Deniz Planı” isimli bir tatbikatta yer almakta olduğunu, Larnaka limanına ise teknik sebeplerden demir attığını yazdı.

Haberde, söz konusu “Güvenlik Deniz Planı’nın” İtalya’nın Akdeniz’deki çıkarlarını koruma, deniz iletişim hatlarının, İtalyan balıkçı gemilerinin ve sondaj platformlarının güvenliğini sağlama planını içerdiği vurgulandı.

Öte yandan gazete, Fokaidis’in Güney Kıbrıs’ta bu yıl ikincisi düzenlenen “Savunma Politikası ve Uluslar arası İlişkiler” isimli panelde konuşma yaptığını ve Güney Kıbrıs’ın jeopolitik rolünün ve öneminin arttığını iddia ettiğini yazdı.