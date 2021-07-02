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"İngiltere ve Güney Kıbrıs arasındaki güçlü ilişki derinleşti"

İngiltere Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiltere ve Güney Kıbrıs arasındaki çok güçlü ilişkinin derinleştiğini söyledi.

02 Temmuz 2021 Cuma 16:35
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"İngiltere ve Güney Kıbrıs arasındaki güçlü ilişki derinleşti"

İngiltere Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiltere ve Güney Kıbrıs arasındaki çok güçlü ilişkinin derinleştiğini ve arttığını, savunma bağlantısının bu büyüyen ilişkinin önemli bir bölümü olduğunu vurguladı.

 
Perşembe günün Limasol limanında demirli Kraliyet Donanması’nın en iyisi olan HMS Queen Elizabeth uçak gemisini ziyaret eden Lillie, geminin ‘dünya sahnesinin aktif, enerjik ülkesi olacağıyla ilgili Britanya’nın taahhüdünün gözle görünür bir ispatı olduğuna işaret etti.
 
Yüksek Komiser, “İngiltere ve Kıbrıs arasında çok güçlü bir ilişkimiz vardır. Bu, ilişki derinleşmekte ve artmaktadır. Savunma bağlantısı, büyüyen ilişkinin önemli bir bölümüdür ve Kraliyet Donanması en iyisi olan bu gemi, bunu geliştirmek istediğimizin çok güçlü bir sinyalini göndermektedir” dedi.
 
İngiltere Üs Komutanı Tümgeneral Rob Thomson da Queen Elizabeth’in Limasol’a gelişiyle, Limasol’un yeni limanının etkili biçimde üç şey yaptığını söyledi ve onları şöyle sıraladı:
 
“İngiltere'nin Doğu Akdeniz’in güvenlik ve istikrarı için taahhüdünün; Kıbrıs Cumhuriyeti’yle bizim için yıllardan beri gerçekten önemli olan dostluğumuzun ve ortaklığımızın altını çiziyor. İnsandan insana çok güçlü bağlantılar ama üslerle ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında harika ortaklık ve dostluk vardır. Ve üç Üsler için Doğu Akdeniz’in bu köşesinde vurma grubunun temini için tamamen temel ilkemiz vardır. Çok gerekmeyen göz alıcı bir görev ama biz burada lojistik için varız. Biz burada insani konularda onlara yardım etmek için var ve bu gerçekten önemlidir.”
 
HMS Queen Elizabeth’in Komutanı Angus Essenhigh da, geminin sanatın çok yeni bir hali olduğunu, çok iyi hizmet aldıklarını, İngiltere'den 7 aylık uzak kalacakları bu görevde bunun lojistik bir mola olduğunu ve pazartesi günü ayrılacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereStephen Lillie
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