İngiltere’de hellim sıkıntısı baş gösterdi

Politis ve diğer gazetelerin kaynak gösterdiği “Mail On Sunday” isimli İngiliz gazetesi, Rum tarafında üretilen hellimin en büyük pazarının İngiltere olduğunu ve Rum üreticilerin, İngiltere’den gelen siparişlere yetişemiyor göründüğü yazdı, hellim bulamamaktan şikayet eden İngilizlerin sosyal medyaya yansıyan şikayet mesajlarına yer verdi.