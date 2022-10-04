İngiltere’deki Rumlardan Truss’a Mektup

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumlar sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümü” dolayısıyla kaleme aldıkları mektupta “Türkiye’nin saldırgan bir şekilde Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki kara sularını tehdit ettiğini, aynı zamanda BM kararları uyarınca, BM kontrolü altında olması gereken kapalı bölge Maraş’ı açmayı planladığını” iddia etti.

İNGİLİZ BAŞBAKANA MUHTIRA

Mektupta “Birleşik Krallığın, garantör güç olarak, Kıbrıs sorununun, Türk ordusunun adadan ayrılmasını sağlayacak ve çok stratejik bir bölgeye barışı getirecek adil, işlevsel ve kalıcı çözümünü destekleyeceğine inandıklarını” da öne sürdü.

Mektupta, insan hakları ihlallerine karşı çıkmasının Birleşik Krallık açısından önemli olduğu, öte yandan “Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrar açısından merkezi öneme sahip olduğu” da ifade edildi.

İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumlar, mektupta son olarak, İngiltere Başbakanı Truss’ı “BM kararları ile uluslararası hukuka dayanacak yeni müzakerelerin başlaması için nüfuzunu kullanmaya” da çağırdı.