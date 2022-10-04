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İngiltere’deki Rumlardan Truss’a Mektup

İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumların, İngiltere Başbakanı Liz Truss’a mektup göndererek, Truss’tan “Kıbrıs’taki Türk askerinin varlığının sona ermesi mücadelesine destek olmasını istedikleri” haber verildi.

04 Ekim 2022 Salı 15:57
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İngiltere’deki Rumlardan Truss’a Mektup



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumlar sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümü” dolayısıyla kaleme aldıkları mektupta “Türkiye’nin saldırgan bir şekilde Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki kara sularını tehdit ettiğini, aynı zamanda BM kararları uyarınca, BM kontrolü altında olması gereken kapalı bölge Maraş’ı açmayı planladığını” iddia etti.
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Mektupta “Birleşik Krallığın, garantör güç olarak, Kıbrıs sorununun, Türk ordusunun adadan ayrılmasını sağlayacak ve çok stratejik bir bölgeye barışı getirecek adil, işlevsel ve kalıcı çözümünü destekleyeceğine inandıklarını” da öne sürdü.
Mektupta, insan hakları ihlallerine karşı çıkmasının Birleşik Krallık açısından önemli olduğu, öte yandan “Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrar açısından merkezi öneme sahip olduğu” da ifade edildi.
İngiltere’de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rumlar, mektupta son olarak, İngiltere Başbakanı Truss’ı “BM kararları ile uluslararası hukuka dayanacak yeni müzakerelerin başlaması için nüfuzunu kullanmaya” da çağırdı.

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