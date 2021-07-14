İngiltere’den Güney Kıbrıs Seyahatlerine Yeşil Işık

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, seyahat tavsiyelerinin geçtiğimiz Pazartesi geç saatlerde yenilendiği ve bunun Yunanistan gibi İngiltere Ulaştırma Bakanlığının turuncu seyahat listesinde yer alan başka ülkelerle ilgili benzer hareketleri içerdiği kaydedildi.

Haberde, 19 Temmuz tarihinden itibaren, “turuncu” kategoride bulunan ülkelerden dönüş yapacak olan tam aşılı ve reşit olmayan Birleşik Krallık sakinlerinin, evde 10 gün boyunca kendilerini izole etme yükümlülüğünden muaf olacakları belirtildi.