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İngiltere’den Güney Kıbrıs Seyahatlerine Yeşil Işık

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İngiltere Dışişleri Bakanlığının, İngiliz vatandaşlarına artık Güney Kıbrıs’a gerekli olmayan seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmadığı belirtildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:53
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İngiltere’den Güney Kıbrıs Seyahatlerine Yeşil Işık

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, seyahat tavsiyelerinin geçtiğimiz Pazartesi geç saatlerde yenilendiği ve bunun Yunanistan gibi İngiltere Ulaştırma Bakanlığının turuncu seyahat listesinde yer alan başka ülkelerle ilgili benzer hareketleri içerdiği kaydedildi.
Haberde, 19 Temmuz tarihinden itibaren, “turuncu” kategoride bulunan ülkelerden dönüş yapacak olan tam aşılı ve reşit olmayan Birleşik Krallık sakinlerinin, evde 10 gün boyunca kendilerini izole etme yükümlülüğünden muaf olacakları belirtildi.

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