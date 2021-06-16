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İngiltere’nin Covıd-19 Tedbirlerini Uzatması Güney Kıbrıs Turizmini Olumsuz Etkiledi

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:31
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İngiltere’nin Covıd-19 Tedbirlerini Uzatması Güney Kıbrıs Turizmini Olumsuz Etkiledi

 İngiltere’nin Covid-19 tedbirlerini bir ay daha uygulama kararı almasının Güney Kıbrıs turizmini olumsuz etkilediği bildirildi.
Alithia gazetesi, “Turizmde Bardağı Taşıran Son Damla! Boris Johnson Otellerimizin Kanatlarını Kesti” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, İngiltere’nin aldığı bu kararın, Güney Kıbrıs’taki turizmde Haziran ayıyla birlikte Temmuz ayının da kaybedileceği anlamına geldiğini ve geriye yalnızca Ağustos ayının kaldığını; onun da Hint mutasyonunun İngiltere’de yayılmaya başlaması nedeniyle belirsiz olduğunu yazdı.
İngiltere’nin Hint mutasyonunun yayılmaya başlaması nedeniyle Covid-19 tedbirlerini bir ay daha uzatma kararı aldığını anımsatan gazete, Güney Kıbrıs’taki turizm piyasasında İngiliz turistlerin büyük payı olduğunu ve otelcilerin, durumun bundan böyle çok daha zor olacağını ifade ettiklerini belirtti.
HİNDİSTAN’DAN GELECEK OLAN KİŞİLERE FRENLEME
Gazete, bir başka haberinde ise Hint mutasyonunun dünya genelinde yayılmaya başlaması nedeniyle Rum Yönetimi’nin Hindistan’dan gelecek kişiler için yeni tedbirler aldığını yazdı.
Haberde, Hindistan’ın gri kategoriye alındığı ve giriş/ikamet izni olsa dahi son 14 gün içerisinde bu ülkede bulunmuş olan veya bu ülke vatandaşı olan kişilerin ülkeye girişinin yasaklandığı belirtildi.
Gazete, bu konudaki tek istisnanın “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşları için olduğu ve vatandaşlar için kısıtlama bulunmadığını kaydetti.
VAKALAR YENİDEN YÜKSELİŞTE
Gazetenin bir diğer haberinde de Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında dün bir miktar artış olduğu belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün Covid-19’dan ölen olmazken, 35 bin 729 test sonucunda 64 yeni vaka tespit edildi; toplam vaka sayısı 73 bin 311’e ulaştı.

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