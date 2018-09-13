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İnsan taciri polisler açığa alındı

 İnsan kaçakçılığı çetesine karışmaktan tutuklanan, biri yakın zamanda Rum Başsavcı’nın makam şoförlüğüne atanan 3 Rum polisin açığa alındığı, haklarında disiplin soruşturması başlatıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:51
İnsan taciri polisler açığa alındı

Politis ve diğer gazetelere göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde birahane çalıştıran 36 yaşındaki Rum’un, birlikte yaşadığı 33 yaşındaki Moldovyalı kadınla birlikte yaptığı insan kaçakçılığına, pasaport kontrollerinde yardım ederek karışan polislerin tutukluluk için önceki gün çıkarıldıkları mahkeme dün tamamlanabildi. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi yargıcı polisler ve iki sivil hakkında 7’şer gün tutukluluk emri verdi.

Bar sahibinin, mekânında fuhuş yaptırmak üzere Moldovya ve Ukrayna’dan ülkeye getirdiği kadınların ülkeye girişlerine, seks işçisi olarak çalıştırılacaklarını bildikleri halde (bar sahibinden aldıkları) para karşılığında turist vizesi vererek yardım ettikleri için tutuklanan polislerin hem açığa alındığı hem de aleyhlerine disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Haberlerde bar sahibinin, konsomatris olarak çalıştırdığı yabancı kadınları, barda 100 Euro ve üzerinde harcama yapan müşterileriyle birlikte göndermekte olduğu ve polislerin de Aralık 2017’den Ağustos 2018’e kadar Larnaka ve Baf havaalanlarında, bu maksatla çalıştırılacak kadınlara turist vizesi verdiği bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Insan TaciriPolislerGüney KıbrısHaberRum Polisi
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