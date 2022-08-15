Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

İnternet üzerinden dolandırıcılık tavan yaptı

Güney Kıbrıs’ta internet üzerinden dolandırıcılığın tavan yaptığı ve polisin neredeyse her gün bu yönde şikâyet aldığı bildirildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:20
116 Okunma
İnternet üzerinden dolandırıcılık tavan yaptı


Fileleftheros ve diğer gazeteler, polisin sadece bir gün içerisinde üç ayrı dolandırıcılık ihbarı aldığına dikkat çekti.

Habere göre, cumartesi meydana gelen olaylarda, ikisi kadın, biri 79 yaşındaki erkek kurban dolandırıcılara toplam 30 bin 270 Euro ve 5 bin 500 Amerikan doları kaptırdı.

Dolandırıcıların, sosyal medya uygulamaları üzerinden ulaştıkları kişilere kendilerini bir yatırım şirketi çalışanı olarak tanıtıp, söylenenleri yapmaları halinde garantili kazanç elde edeceklerine inandırdıktan sonra yeni banka hesapları açtırdığı ve özel bir aplikasyonla yeni hesaplara sağladığı erişimle paraları çaldığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki gencin tasarrufunda uyuşturucu, para ve silah
İki gencin tasarrufunda uyuşturucu, para ve silah
Neofitu: “Ekonomik fırtına yaklaşıyor”
Neofitu: “Ekonomik fırtına yaklaşıyor”
Çin’den “tek Kıbrıs” ilkesine destek
Çin’den “tek Kıbrıs” ilkesine destek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim