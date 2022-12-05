Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

İnternet üzerinden dolandırıldı!

Lefkoşa Rum kesiminde yaşayan 73 yaşındaki bir şahsın, internet üzerinden 80 bin Euro dolandırıldığı konusunda Rum polisine şikâyette bulunduğu haber verildi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:45
0 Okunma
İnternet üzerinden dolandırıldı!



Kimliği bilinmeyen bir kadının, geçtiğimiz Temmuz ayında, çevrimiçi bir telekomünikasyon uygulaması aracılığıyla bahse konu kişiyi aradığını ve çalıştığı şirketin dijital platform aracılığıyla sunduğu yatırım programları (cripto para, petrol ve değerli madenler) hakkında bilgilendirdiğini ve 73 yaşındaki şahsı bunlara yatırım yapması konusunda teşvik ettiğini yazan Haravgi gazetesi, adamın ikna olduğunu ve yurt dışındaki 6 farklı banka hesabına toplamda 84 bin Euro para gönderdiğini belirtti.

73 yaşındaki şahsın geçtiğimiz Kasım ayı sonunda kadını arayıp yatırım yaptığı kripto paraları kullanmak istediğini söylemesi üzerine, kadının söz konusu kişiyle tüm iletişimi kestiğini yazan gazete, adamın ise dolandırıldığından şüphelenerek polise başvurduğunu kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçinde çocuk olan araca ateş açtılar!
İçinde çocuk olan araca ateş açtılar!
Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”
Rum Basını: “Gambia oyunu başlattı, diğer devletler de takip ediyor”
Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı
Anastasiadis: AB Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olmalı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim