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İnterpol tarafından aranan çete yakalandı

Alithia gazetesi, Rum polisinin, İnterpol’den aldığı bilgi doğrultusunda önceki gün Baf Havaalanı’nda Estonya uyruklu dört kişiyi tutukladığını bildirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:30
İnterpol tarafından aranan çete yakalandı

Gazete, söz konusu şahısların Baf Havaalanı’na gelişlerinin ardından Rum polisince durduruldukları, valizlerinde yapılan aramada 268 sahte kredi kartı, iki dizüstü bilgisayar ve üç cep telefonuna el konulduğunu belirtirken, şahıslar hakkında dolandırıcılık ve belge sahteleme suçlarından beş gün tutukluluk kararı verildiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rum PolisiInterpolBaf HavaalanıTutuklamaçeteHaberGüney Kıbrıs
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