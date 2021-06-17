İntihar Değil Cinayet

Fileleftheros gazetesi, “Thanasis’in Ölümü Cinayet” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Nikolau’nun mezarının uzun süren prosedürlerin sonucunda 6 ay önce açıldığını ve kesin ölüm sebebinin, doku örneklerinde yapılan detaylı araştırmalar sonucu, boğularak öldürülme olarak tespit edildiğini yazdı.

Nikolau’nun ölümünün yıllarca polis ve sorgu makamlarını meşgul ettiğini, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadığını yazan gazete, ailenin ve özellikle de annenin, ilk andan beri olayın cinayet olduğunda ısrar ettiğini; Rum Yönetimi’ni Avrupa İnsan Hakları Ma