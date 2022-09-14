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İntihar değil de cinayet...

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 17 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen ve o dönemde 27 yaşında olan Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil de cinayet olmasının kesinleşmesinin ardından yapılan soruşturmanın yarın Başsavcılığa iletileceği belirtildi. .

14 Eylül 2022 Çarşamba 14:08
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İntihar değil de cinayet...


Fileleftheros gazetesi, Nikolau’nun ölümüne ilişkin rapor hazırlayan soruşturma memurlarının topladıkları delillerle birlikte nihai görüşlerinin yer aldığı raporun yarın Başsavcılığa iletileceğini yazdı.

Gazete, soruşturma raporunun sunulmasıyla birlikte yarın herhangi bir şeyin açıklanmasının beklenmediğini çünkü nihai kararlar alınmadan önce verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Gazete, Nikolau’nun ölümünün, boğulmaya bağlı olarak suça kurban gittiğinin daha önce kesinleştiğini de anımsattı.

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