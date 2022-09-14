İntihar değil de cinayet...

Fileleftheros gazetesi, Nikolau’nun ölümüne ilişkin rapor hazırlayan soruşturma memurlarının topladıkları delillerle birlikte nihai görüşlerinin yer aldığı raporun yarın Başsavcılığa iletileceğini yazdı.

Gazete, soruşturma raporunun sunulmasıyla birlikte yarın herhangi bir şeyin açıklanmasının beklenmediğini çünkü nihai kararlar alınmadan önce verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Gazete, Nikolau’nun ölümünün, boğulmaya bağlı olarak suça kurban gittiğinin daha önce kesinleştiğini de anımsattı.