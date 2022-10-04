Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107
Flaş Haber
SOKAK ORTASINDA YAYLIM ATEŞİ
Kapat

"İntihar değil öldürülmüş"

Thanasis cinayeti ile ilgili yeni araştırma...

04 Ekim 2022 Salı 15:48
162 Okunma
"İntihar değil öldürülmüş"



Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 17 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil de cinayet olmasının ardından Başsavcı’nın olayla ilgili fail veya faillerinin tespit edilmesi için yeni bir araştırma yapılmasına karar verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Başsavcı’nın dünkü kararıyla ilgili habere geniş yer verdiler.
Gazete, Başsavcı’nın ayrıca olayı araştıran ve rapor eden soruşturma memurlarından biri olan Savvas Matsas’ın görevinden almasının ise başta Thanasis Nikolau’nun annesi olmak üzere yoğun tepkilere de yol açtığını yazdı.
Başsavcı, Matsas’ın soruşturma hakkında konuştuğunu, kendisine raporun içeriği konusunda gizliliği koruması yönünde beyanlarda bulunduklarını ancak Matsas’ın bu sorumluluğu ihlal ettiği şeklinde tanıkların bulunduğunu ifade etti.   
Habere göre Thanasis Nikolau’nun annesi olan Adriana Nikolau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma memuru Matsas’ın araştırmanın içinde yer almasını talep etti.
Nikolau açıklamasında ayrıca "apaçık cinayet olduğu görülen olayı bunca yıldır örtbas eden polis ve Hukuk Dairesi mensuplarına güvenmediğini" söyledi.
Soruşturma memuru Matsas ise kendisinin soruşturmanın genel hatlarından bahsettiğini, tanıklık unsurlarından bahsetmediğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’deki Rumlardan Truss’a Mektup
İngiltere’deki Rumlardan Truss’a Mektup
KKTC’de 29,37 milyon Euro harcadılar
KKTC’de 29,37 milyon Euro harcadılar
"İstişarelere başladık... Eli kolu bağlı oturmayacağız"
"İstişarelere başladık... Eli kolu bağlı oturmayacağız"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim