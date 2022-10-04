"İntihar değil öldürülmüş"

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO), 17 yıl önce askerlik görevini yaparken ölen Thanasis Nikolau’nun ölüm sebebinin intihar değil de cinayet olmasının ardından Başsavcı’nın olayla ilgili fail veya faillerinin tespit edilmesi için yeni bir araştırma yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Başsavcı’nın dünkü kararıyla ilgili habere geniş yer verdiler.

Gazete, Başsavcı’nın ayrıca olayı araştıran ve rapor eden soruşturma memurlarından biri olan Savvas Matsas’ın görevinden almasının ise başta Thanasis Nikolau’nun annesi olmak üzere yoğun tepkilere de yol açtığını yazdı.

Başsavcı, Matsas’ın soruşturma hakkında konuştuğunu, kendisine raporun içeriği konusunda gizliliği koruması yönünde beyanlarda bulunduklarını ancak Matsas’ın bu sorumluluğu ihlal ettiği şeklinde tanıkların bulunduğunu ifade etti.

Habere göre Thanasis Nikolau’nun annesi olan Adriana Nikolau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma memuru Matsas’ın araştırmanın içinde yer almasını talep etti.

Nikolau açıklamasında ayrıca "apaçık cinayet olduğu görülen olayı bunca yıldır örtbas eden polis ve Hukuk Dairesi mensuplarına güvenmediğini" söyledi.

Soruşturma memuru Matsas ise kendisinin soruşturmanın genel hatlarından bahsettiğini, tanıklık unsurlarından bahsetmediğini belirtti.