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İranlı kadın, Polise saldırdı!

Limasol’da geçtiğimiz Pazar günü meydana bir olayda, Rum Polisinin 43 yaşında İranlı bir kadının kaldığı dairede 352 gram metamfitamin ile 15 gram kokain ele geçirdiği bildirildi.

11 Ekim 2022 Salı 11:59
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İranlı kadın, Polise saldırdı!



Zanlının tasarrufundaki uyuşturucuları yok etmeye çalıştığını fakat başaramadığını yazan Alithia, polislerin uyuşturucu maddelerin ortadan kaldırılmaması için gösterdiği çabaya, kadının şiddetle tepki verdiğini ve bir polisi elinden ısırdığını kaydetti.

Olayla ilgili olarak aynı dairede bulunan 34 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un da tutuklandığını kaydeden gazete, dün Limasol Kaza Mahkemesi'ne sevk edilen iki şüphelinin, 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, geçtiğimiz Cumartesi günü “Mağusa” bölgesinde tespit edilen uyuşturucu maddeler ve diğer maddeler konusunda birçok tutuklama yapıldığı belirtildi.

Yaşanan olayların birinde, 33 yaşındaki bir zanlının tasarrufunda susturuculu bir tabanca ele geçirildiğini de kaydeden gazete, bahse konu kişinin tasarrufunda 84 gram Hint keneviri, 1 gram MDMA isimli uyuşturucu madde, aynı zamanda üzerlerinde Hint keneviri izleri bulunan iki öğütücü ve iki tartı ele geçirildiğini belirtti.

Zanlının tasarrufunda tek namlulu ve susturuculu bir av tüfeği ele geçirildiğini de kaydeden gazete, av tüfeğinin başka bir kişi adına kayıtlı olduğunu ve neden söz konusu kişinin tasarrufunda bulunduğunun araştırıldığını yazdı.

Polis Narkotikle Mücadele Biriminin bu olaydan bir saat sonra ise 27 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 2 kilo Hint keneviri ele geçirdiğini kaydeden gazete, uyuşturucu maddenin 7 paket halinde paketlenmiş ve piyasaya dağıtılmaya hazır olduğunu belirtti.

Gazete, Rum polisinin aynı gün başka bir şahsın tasarrufunda ise 257 adet kullanılmış metal gülme gazı ampülü ele geçirdiğini ekledi.

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