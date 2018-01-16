İsrail açık deniz karakol gemisi RMMO’ya teslim edildi

Rum Yönetiminin İsrail’den satın aldığı ve “Amiral Andreas Yoannidis” ismini verdiği ilk açık deniz karakol gemisi, dün Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Floraiks Deniz Üssü”nde düzenlenen törenle resmen Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) teslim edildi.

Törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katıldı ve RMMO Deniz Kuvveti’nin modern teçhizatla takviyesinden söz ettiği konuşmasında iki gemi daha alınacağını açıkladı.

Politis, haberi “Büyük Deniz Devleti… ‘Amiral A. Yoannidis’ Gemisi RMMO’ya Resmen Katıldı” başlığıyla aktardı.

Habere göre, törende yaptığı konuşmada “artık söylemden eyleme geçtik” diyen Anastasiadis, iki açık deniz karakol gemisi için daha çıktıkları uluslararası ihalenin tamamlandığını, önümüzdeki haftalar içerisinde sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in sözünü ettiği ihaleye Yunan, İtalyan ve Fransız şirketlerinin teklif verdiğini yazdı ve önümüzdeki aylarda RMMO Deniz Kuvveti’nin Su Altı Tahrip Birliği (SAT) için iki sürat botu daha alınacağı bilgisine de yer verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis, Deniz Kuvveti’nin; Deniz Bölgesi Radar Gözlem Sistemi’nin menzilinin geliştirileceğini, kıyı gözetim kamera sistemi kurulması, füze savunma sisteminin iyileştirilmesi prosedürünün tamamlanıp meclis onayından geçirilmesi ve SAT birliği için son teknoloji ürünü modern teçhizat teslimi ile daha da güçlendirileceğini söyledi.

Nikos Anastasiadis, “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün, AB üyesi ülkelere ait kuvvetlerin PESCO kapsamında kullanması için genişletilmesine (limanının derinleştirilmesi) de değindi.

Rum Yönetiminin alt yapılarını Avrupa Ortak Savunması’nın kullanımına sunması çerçevesinde, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde de genişletme çalışmaları yapılacağı da kaydedildi.

Dünkü törene, Rum tarafında bulunan Fransa Savunma Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Anastasiadis, Fransız yetkililerin, Rum denizcilik işbirliğinin geliştirilmesine artan ilgi çerçevesinde Güney’de bulunduğunu belirtti. Fransızlar gibi başka Avrupa ülkelerinin de savaş gemilerinin Güney’de konuk edilmesine ilgi gösterdiğini belirten Anastasiadis, “Olguların, vatanımızın çıkarına değişmesi ön şartları şekilleniyor” dedi.

Haberde, RMMO envanterine dün resmen geçen açık deniz karakol gemisine ismi verilen Amiral A. Yoannidis’in, deniz üssünde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen patlamada ölen 13 kişiden biri olduğu hatırlatıldı.

RMMO Komutanı Korgeneral Leondaris’in sancağı gemi kaptanına teslim ettiği törende RMMO Deniz Kuvveti Komutanı Amiral Haralambos Haralambus, açık deniz karakol gemisinin envanterine geçmesi ile RMMO’nun savaş kabiliyeti artarken Rum Yönetiminin dış politika seçeneklerinin de genişlediğini söyledi.

Gazete, İsrail yapımı 62 metrelik geminin son teknoloji ürünü seyrüsefer ve telekomünikasyon sistemiyle donatıldığını, kadın ve erkek personelden oluşan mürettebatının da İsrail’de eğitildiğini haberine ekledi.

Alithia da birinci sayfasında, fotoğraf destekli yer verdiği haberine “Kıbrıs Donanması İçin Yeni Dönem” başlığını attı.

Habere göre Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada PESCO çerçevesinde AB üyesi ülkelerin uçak ve gemilerine Hava ve Deniz Üslerinde kolaylık sağlama niyetini beyan ettiklerini de hatırlattı. Anastasiadis RMMO subaylarına sağlamakta olduğu eğitim ve “savunmaya verdiği etkin destek” nedeniyle

Yunanistan’a teşekkür etti; son yıllardaki Rum-Yunan savunma bağlantısının PESCO çerçevesinde güçlendiğini söyledi.

Fileleftheros haberi “Yeni Gemi Amiral Yoannidis’e Adandı” başlığıyla aktardı.